Владимир Гомельский: я не столько осуждаю Итудиса, сколько ему сочувствую

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о собственной критике в адрес главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. По ходу сезона Гомельский неоднократно призывал к отставке Итудиса. На одной из пресс-конференций наставник жёстко отреагировал на вопрос о критике Гомельского.
«За то время, что Димитрис работает в Москве, у нас складывались нормальные, рабочие, я бы даже сказал приятельские отношения. В этом году на Итудиса дополнительным грузом давит то, что он отрабатывает последний год контракта.
Кроме того, в ЦСКА произошли несколько конфликтов, в которые был вовлечён тренер. И здесь я не столько его осуждаю, сколько ему сочувствую. Такого рода конфликты в истории баскетбола встречаются не в первый раз, но такого тяжёлого пассажира, как Джеймс, я припомнить не могу. Я вспоминаю многих игроков с тяжёлыми характерами, ярких индивидуалистов, которые свои собственные амбиции и интересы ставили выше интересов команд. Но то, как ведёт себя Джеймс по отношению к тренеру, вызывает неприятие. И здесь моё сочувствие особенно ярко.
Пресс-конференция Итудиса? Стенограмму этой пресс-конференции я, естественно, прочел. Я почувствовал, что перегнул палку. Ему обидно. Мы все люди, все разные и все по-разному воспринимаем критику. Мне когда-то очень давно, ещё в 1980-е годы, отец сказал: «Критиковать нужно конструктивно». А что же я критикую, осуждаю и ничего не предлагаю? В этом моя ошибка. Его реакция — естественная и человеческая. Для меня это было уроком», — сказал Гомельский на YouTube-канале «Перехват».
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