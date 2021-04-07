Илона Корстин назвала главное открытие сезона Единой лиги ВТБ

Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела промежуточные итоги сезона. Корстин назвала главные открытия нынешнего розыгрыша турнира.

Что больше всего удивило? Со знаком «плюс» — однозначно, «Зенит»! В прошлом году команда выступала нестабильно, но с приходом Хави Паскуаля она обрела стержень, уверенность в себе. Обычно клубы, которые играют в двух сложных турнирах, как Лига ВТБ и Евролига, порой испытывают определённые сбои. Но «Зенит» идёт очень ровно на протяжении всего чемпионата! Сначала это можно было списать на удачу, но теперь мы понимаем, что причина – в грамотной тренерской подготовке и распределении сил.

Из других плюсов выделю успех «Зелёны-Гуры». Команда идёт на шестом месте в таблице и будет в плей-офф. Они обыграли всех наших лидеров и тоже выступают стабильно. Радует «Нижний Новгород», который периодически «кусает» сильных соперников. Да и в целом чемпионат интересный. Даже «Калев», идущий в подвале таблицы, сумел обыграть ЦСКА. И это был феноменальный матч!» — приводит слова Корстин «Советский спорт».