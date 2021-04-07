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Илона Корстин назвала главное открытие сезона Единой лиги ВТБ

Илона Корстин назвала главное открытие сезона Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела промежуточные итоги сезона. Корстин назвала главные открытия нынешнего розыгрыша турнира.

Что больше всего удивило? Со знаком «плюс» — однозначно, «Зенит»! В прошлом году команда выступала нестабильно, но с приходом Хави Паскуаля она обрела стержень, уверенность в себе. Обычно клубы, которые играют в двух сложных турнирах, как Лига ВТБ и Евролига, порой испытывают определённые сбои. Но «Зенит» идёт очень ровно на протяжении всего чемпионата! Сначала это можно было списать на удачу, но теперь мы понимаем, что причина – в грамотной тренерской подготовке и распределении сил.

Из других плюсов выделю успех «Зелёны-Гуры». Команда идёт на шестом месте в таблице и будет в плей-офф. Они обыграли всех наших лидеров и тоже выступают стабильно. Радует «Нижний Новгород», который периодически «кусает» сильных соперников. Да и в целом чемпионат интересный. Даже «Калев», идущий в подвале таблицы, сумел обыграть ЦСКА. И это был феноменальный матч!» — приводит слова Корстин «Советский спорт».

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