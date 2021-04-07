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Гомельский рассказал, как бы отнёсся к назначению Желько Обрадовича главным тренером ЦСКА

Гомельский рассказал, как бы отнёсся к назначению Желько Обрадовича главным тренером ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос об отношении к потенциальному назначению на пост главного тренера ЦСКА известного специалиста Желько Обрадовича. В настоящее время ЦСКА возглавляет Димитрис Итудис, но у него истекает контракт по окончании сезона. Ранее Гомельский уже говорил, что с Итудисом контракт ЦСКА продлевать не будет.

«Как бы отнёсся к подписанию контракта? Я был бы рад подписанию контракта с Желько», — написал Гомельский на своём сайте.

При этом Гомельский утверждал, что Обрадович не согласится возглавить ЦСКА, так как не хочет переезжать в Москву.

Комментатор неоднократно критиковал Итудиса. По мнению Гомельского, тренер в нынешнем сезоне допустил множество ошибок.

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