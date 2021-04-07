Демаркус Казинс и Айзея Томас отреагировали на дебют за «Клипперс» и «Пеликанс»

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Айзея Томас прокомментировал дебют за новую команду. В первом матче Томаса «Пеликанс» уступили «Атланте Хоукс» со счётом 107:123.
«Я снова чувствую себя новичком. Завтра проведу второй матч за два дня. Чувствую себя полностью здоровым. Мне даже не пришлось прикладывать лёд к бедру», — приводит слова Томаса Yahoo Sports.
Айзея подписал 10-дневный пробный контракт с «Пеликанс». Он впервые вышел на площадку с начала февраля 2020 года.
Также дебют за новую команду прокомментировал и центровой «Лос-Анджелеса Клипперс» Демаркус Казинс. Он помог своей команде обыграть «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 133:116.
«Я приложил невероятные усилия, чтобы оказаться здесь. Отлично себя чувствую. Наверное я нахожусь в лучшей форме в карьере. Главное — выйти на площадку, собраться и показать, что я готов играть на высоком уровне», — сказал Казинс.
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