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Флорентино Перес лоббирует сохранение в «Реале» 37-летнего ветерана

Флорентино Перес лоббирует сохранение в «Реале» 37-летнего ветерана
Баскетбол / Евролига 0

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступает за продление контракта с 37-летним ветераном команды — защитником Джейси Кэрроллом, сообщает Defensa Central.

По данным источника, игрок, скорее всего, продлит контракт с «Королевским клубом» ещё на один год. Большое влияние на принятие этого решения оказал непосредственно Перес. Сообщается, что сам Кэрролл также не против остаться в клубе ещё на один год и уже уведомил об этом руководство.

В нынешнем сезоне Евролиги Кэрролл провёл на площадке 26 матчей, в которых в среднем набирал 9,7 очка, 0,6 передачи и 1,2 подбора за игру.

37-летний Кэрролл проводит свой десятый сезон в составе «Реала» — к мадридскому клубу игрок присоединился в 2011 году.

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