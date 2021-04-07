Главный тренер «Зенита» назвал самую сложную вещь для него в Санкт-Петербурге

Хавьер Паскуаль рассказал, как он адаптировался в России после переезда в Санкт-Петербург. В феврале 2020 года испанский специалист возглавил «Зенит». До «Зенита» Паскуаль возглавлял греческий «Панатинаикос» и испанскую «Барселону».



«Санкт-Петербург — точно самый холодный город в моей жизни, даже не обсуждается. Я приехал из Барселоны и Афин, так что здесь погода экстремально отличается. Правда в том, что, когда ты весь в работе, на прогулки просто нет времени. Конечно, иногда можно выбраться в ресторан, но в такой ситуации пользуюсь такси или сам сажусь за руль. Так что прочувствовать всю прелесть местной погоды пока не удалось. Самая сложная вещь для меня — отсутствие солнца, когда ты подолгу его не видишь. Трудно, но не настолько, чтобы это как-то сильно влияло.



Конечно, российские люди отличаются ментальностью, характером. Я стараюсь изучать всё, что с этим связано. Для меня важно понимать, как люди думают, что чувствуют, потому что баскетбол неотрывно связан с жизнью людей. Нельзя забывать, что мы играем прежде всего для болельщиков», — приводит слова Паскуаля тележурнал «Вид сверху».