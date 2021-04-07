Димитрис Итудис рассказал, почему АСВЕЛ представляет опасность для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча c АСВЕЛом в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«АСВЕЛ — очень энергичная команда, которая показывает агрессивный баскетбол, сражается на каждом участке площадки, обладает габаритами и мускулами, здорово подбирает. Соперники могут использовать как «маленькие», так и высокие сочетания. Так что это сложный соперник. Они используют прессинг по всей площадке, разные системы защиты. Такая игра требует много энергии и полной собранности от каждого, кто выходит на паркет», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
«У АСВЕЛа очень хорошая команда, сильная, с отличным тренером. К сожалению, они не вышли в плей-офф, но продолжают играть старательно, осмысленно. Для нас это важный матч, потому что мы хотим обеспечить себе второе место. К тому же для нас это шанс стать лучше, подготовиться к плей-офф, продолжить расти как команда», — добавил защитник команды Дэрран Хиллиард.
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