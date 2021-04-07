«Нижний Новгород» уступил АЕКу, но стал победителем группы Лиги чемпионов

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Нижний Новгород» на выезде уступил АЕКу. Встреча завершилась со счётом 78:79.

В первой четверти хозяевам удалось выйти вперёд, однако преимущество было незначительным — 14:18. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, к большому перерыву команды подошли со счётом 34:34. В третьем отрезке «Нижний Новгород» совершил рывок — 59:50. Однако в концовке встречи команда растеряла преимущество в 11 очков и потерпела поражение в матче.

При этом «Нижний Новгород» занял первое место в группе K, одержав четыре победы и два поражения.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал защитник Кейси Шеферд, набравший 21 очко. АЕКу 16 очков принёс Дарил Макон.