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«Нижний Новгород» уступил АЕКу, но стал победителем группы Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» уступил АЕКу, но стал победителем группы Лиги чемпионов
Баскетбол / Прочие турниры 0

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Нижний Новгород» на выезде уступил АЕКу. Встреча завершилась со счётом 78:79.

В первой четверти хозяевам удалось выйти вперёд, однако преимущество было незначительным — 14:18. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, к большому перерыву команды подошли со счётом 34:34. В третьем отрезке «Нижний Новгород» совершил рывок — 59:50. Однако в концовке встречи команда растеряла преимущество в 11 очков и потерпела поражение в матче.

При этом «Нижний Новгород» занял первое место в группе K, одержав четыре победы и два поражения.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал защитник Кейси Шеферд, набравший 21 очко. АЕКу 16 очков принёс Дарил Макон.

Лига чемпионов ФИБА. Группа K. 6-й тур
07 апреля 2021, среда. 19:30 МСК
АЕК
Афины, Греция
Окончен
79 : 78
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
АЕК: Мозес - 19, Макон - 16, Лэнгфорд - 14, Морейра - 9, Мораитис - 6, Хрисикопулос - 6, Зисис - 4, Гкикас - 3, Мачюлис - 2, Мавроэидис, Янкович
Нижний Новгород: Шеферд - 21, Астапкович - 14, Стребков - 12, Ганькевич - 11, Бабурин - 10, Гаврилович - 4, Торопов - 4, Чадов - 2, Герасимов, Петрасек
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