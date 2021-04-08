Стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 7 апреля, прошёл заключительный тур Топ-16 Лиги чемпионов ФИБА, по итогам которого определились все участники 1/4 финала, сообщает официальный сайт турнира.
В «Финале восьми» примут участие: «Нижний Новгород» (Россия), «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Тенерифе» (Испания), «Каршияка» (Турция), «Страсбург» (Франция).
Лига чемпионов со стадии 1/4 финала решила ввести формат «Финала восьми» по аналогии с «Финалом четырёх» с полуфиналов в Евролиге. Испанский «Сан-Пабло Бургос» — победитель первого в истории «Финала восьми» Лиги чемпионов. Команда может второй завоевать титул чемпиона в течение семи месяцев после триумфа в Афинах в сентябре, когда решающие игры сезона-2020/2021 были перенесены с весны из-за пандемии коронавируса.
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