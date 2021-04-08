«Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан», «Хьюстон» прервал 5-матчевую серию поражений

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 139:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Эрик Бледсо, на счету которого 26 очков, 5 подборов и 1 передача, а наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внёс разыгрывающий Кайри Ирвинг – 24 очка, 2 подбора и 6 передач.

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» сумел переиграть «Нью-Йорк Никс» с минимальным преимуществом – 101:99. У «Бостона» дабл-даблами отметились Джейлен Браун (32 очка, 10 подборов и 3 передачи) и Джейсон Тейтум (25 очков, 10 подборов и 5 передач).

В другом матче «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке обыграл «Даллас Маверикс» (102:93) и прервал 5-матчевую серию поражений. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Джон Уолл (31 очко, 3 подбора и 7 передач).

В остальных встречах «Индиана Пэйсерс» в результативной игре победила «Миннесоту Тимбервулвз» (141:137), трипл-дабл Расселла Уэстбрука (23 очка, 14 подборов и 15 передач) помог «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграть «Орландо Мэджик» (131:116), «Атланта Хоукс» дома крупно уступила «Мемфис Гриззлиз» (113:131), а «Шарлотт Хорнетс» оказался сильнее «Оклахома-Сити Тандер» (113:102).