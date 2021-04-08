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«Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан», «Хьюстон» прервал 5-матчевую серию поражений

«Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан», «Хьюстон» прервал 5-матчевую серию поражений
Баскетбол / НБА 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 139:111.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Эрик Бледсо, на счету которого 26 очков, 5 подборов и 1 передача, а наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внёс разыгрывающий Кайри Ирвинг – 24 очка, 2 подбора и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
139 : 111
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Ирвинг - 24, Олдридж - 22, Дюрант - 17, Харрис - 14, Кьоцца - 12, Грин - 11, Гриффин - 10, Браун - 9, Джонсон - 6, Луваву-Кабарро - 6, Перри - 6, Клэкстон - 2, Джонсон, Джордан, Динвидди, Харден, Шамет
Нью-Орлеан Пеликанс: Бледсо - 26, Уильямсон - 16, Болл - 15, Томас - 11, Хэйс - 11, Адамс - 8, Джонсон - 7, Эрнангомес - 6, Маршалл - 5, Габриэль - 3, Ивунду - 3, Александер-Уолкер, Ингрэм, Льюис, Магней, Харт

В параллельной встрече «Бостон Селтикс» сумел переиграть «Нью-Йорк Никс» с минимальным преимуществом – 101:99. У «Бостона» дабл-даблами отметились Джейлен Браун (32 очка, 10 подборов и 3 передачи) и Джейсон Тейтум (25 очков, 10 подборов и 5 передач).

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 99
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 25, Смарт - 17, Томпсон - 7, Лэнгфорд - 6, Оджелей - 6, Уильямс - 6, Притчард - 2, Вагнер, Корнет, Несмит, Уильямс, Уокер, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
Нью-Йорк Никс: Барретт - 29, Рэндл - 22, Роуз - 11, Бёркс - 8, Пэйтон - 8, Ноэль - 7, Баллок - 6, Куикли - 5, Топпин - 2, Гибсон - 1, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер, Хенсон

В другом матче «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке обыграл «Даллас Маверикс» (102:93) и прервал 5-матчевую серию поражений. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Джон Уолл (31 очко, 3 подбора и 7 передач).

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
102 : 93
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Уолл - 31, Вуд - 22, Портер - 14, Олиник - 10, Браун - 9, Тэйт - 8, Брэдли - 3, Огастин - 3, Мартин - 2, Brooks, Гордон, Джеффрис, Лэмб, Нваба, Уилсон, Хаус, Экзам
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Порзингис - 23, Хардуэй-младший - 18, Брансон - 14, Финни-Смит - 9, Пауэлл - 3, Мелли - 2, Ричардсон - 1, Бей, Бёрк, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Марьянович, Редик, Терри, Хинтон

В остальных встречах «Индиана Пэйсерс» в результативной игре победила «Миннесоту Тимбервулвз» (141:137), трипл-дабл Расселла Уэстбрука (23 очка, 14 подборов и 15 передач) помог «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграть «Орландо Мэджик» (131:116), «Атланта Хоукс» дома крупно уступила «Мемфис Гриззлиз» (113:131), а «Шарлотт Хорнетс» оказался сильнее «Оклахома-Сити Тандер» (113:102).

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
141 : 137
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Индиана Пэйсерс: Холидей - 22, Холидэй - 21, Макконнелл - 19, ЛеВерт - 18, Сэмпсон - 16, Битадзе - 14, Макдермотт - 12, Лэмб - 7, Самнер - 7, Мартин - 5, Боуэн, Бриссетт, Брогдон, Сабонис, Стэнли, Тёрнер, Уоррен
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 32, Эдвардс - 27, Расселл - 17, Рубио - 17, Рид - 16, Лейман - 9, Калвер - 8, Макдэниелс - 8, Маклафлин - 2, Эрнангомес - 1, Бисли, Вандербилт, Дэвис, Ноуэлл, Окоги
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
116 : 131
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Росс - 24, Бамба - 19, Картер - 15, Хэмптон - 14, Картер-Уильямс - 13, Энтони - 13, Бэйкон - 6, Океке - 6, Эннис - 4, Cannady - 2, Айзек, Берч, Мане, Портер, Рэндл, Фульц, Харрис
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Уэстбрук - 23, Дав. Бертанс - 22, Лопес - 19, Авдия - 16, Хатимура - 9, Смит - 6, Нето - 5, Мэтьюз - 3, Лень - 2, Бонга, Брайант, Гилл, Гэффорд, Робинсон, Уинстон, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 03:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 131
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Атланта Хоукс: Богданович - 24, Янг - 14, Л. Уильямс - 13, Оконгву - 13, Хаертер - 13, Хилл - 10, Найт - 9, Снелл - 9, Гудвин - 3, Мэйс - 3, Фернанду - 2, Галлинари, Данн, Капела, Коллинс, Реддиш, Хантер
Мемфис Гриззлиз: Аллен - 30, Валанчюнас - 19, Морант - 19, Брукс - 17, Андерсон - 16, Джонс - 10, Кончар - 7, Бейн - 5, Тийе - 4, Тиллман - 4, Джексон, Кларк, Макдермотт, Мелтон, Портер, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 113
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Оклахома-Сити Тандер: Маледон - 25, Покушевски - 25, Оар - 13, Брэдли - 12, Михайлюк - 12, Уильямс - 6, Браун - 5, Робинсон - 3, Джером - 1, Базли, Гилджес-Александер, Дорт, Миллер, Мускала, Роби, Холл, Хорфорд
Шарлотт Хорнетс: Макдэниелс - 21, Розир - 17, Бриджес - 16, Грэм - 15, Зеллер - 15, Вашингтон - 12, Уонамэйкер - 12, Мартин - 3, Мартин - 2, Бийомбо, Болл, Дарлинг, Кэри, Монк, Риллер, Ричардс, Хэйворд
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