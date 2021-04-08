«Бруклин» разгромил «Нью-Орлеан», «Хьюстон» прервал 5-матчевую серию поражений

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» на домашнем паркете разгромил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 139:111.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пеликанс» Эрик Бледсо, на счету которого 26 очков, 5 подборов и 1 передача, а наиболее значимый вклад в победу «Бруклина» внёс разыгрывающий Кайри Ирвинг – 24 очка, 2 подбора и 6 передач.
В параллельной встрече «Бостон Селтикс» сумел переиграть «Нью-Йорк Никс» с минимальным преимуществом – 101:99. У «Бостона» дабл-даблами отметились Джейлен Браун (32 очка, 10 подборов и 3 передачи) и Джейсон Тейтум (25 очков, 10 подборов и 5 передач).
В другом матче «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке обыграл «Даллас Маверикс» (102:93) и прервал 5-матчевую серию поражений. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий хозяев Джон Уолл (31 очко, 3 подбора и 7 передач).
В остальных встречах «Индиана Пэйсерс» в результативной игре победила «Миннесоту Тимбервулвз» (141:137), трипл-дабл Расселла Уэстбрука (23 очка, 14 подборов и 15 передач) помог «Вашингтон Уизардс» на выезде обыграть «Орландо Мэджик» (131:116), «Атланта Хоукс» дома крупно уступила «Мемфис Гриззлиз» (113:131), а «Шарлотт Хорнетс» оказался сильнее «Оклахома-Сити Тандер» (113:102).
- 8 апреля 2021
-
05:27
-
00:38
-
00:34
- 7 апреля 2021
-
23:27
-
22:20
-
21:25
-
20:43
-
19:22
-
17:58
-
17:51
-
16:37
-
15:38
-
14:44
-
14:18
-
14:05
-
13:13
-
12:41
-
11:50
-
11:13
-
10:45
-
10:28
-
09:47
-
09:47
-
08:28
-
08:26
-
08:22
-
07:49
-
06:29
-
00:55
- 6 апреля 2021
-
23:50
-
22:17
-
22:16
-
22:11
-
21:40
-
21:35