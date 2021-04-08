«Голден Стэйт» без Карри атакует хуже всех в НБА за последние пять лет
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оказывает огромное влияние на игру своей команды в атаке. По данным StatMuse, когда Карри бывает на площадке, эффективность нападения «Голден Стэйт» становится 13-й в НБА.
Если же Карри отсутствует, то нападение «Уорриорз» становится худшим среди всех команд НБА за последние пять лет. Без своего лидера атакующий рейтинг команды составляет 99,8 — это даже хуже, чем у «Филадельфии Сиксерс» в сезоне-2016/2017. Тогда у «Филадельфии» рейтинг составлял 103,2.
33-летний Карри в нынешнем сезоне в среднем набирает 29,7 очка, делает шесть передач и 5,5 подбора. Он также реализует 40,8% трёхочковых бросков.
«Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
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