«Голден Стэйт» без Карри атакует хуже всех в НБА за последние пять лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оказывает огромное влияние на игру своей команды в атаке. По данным StatMuse, когда Карри бывает на площадке, эффективность нападения «Голден Стэйт» становится 13-й в НБА.

Если же Карри отсутствует, то нападение «Уорриорз» становится худшим среди всех команд НБА за последние пять лет. Без своего лидера атакующий рейтинг команды составляет 99,8 — это даже хуже, чем у «Филадельфии Сиксерс» в сезоне-2016/2017. Тогда у «Филадельфии» рейтинг составлял 103,2.

33-летний Карри в нынешнем сезоне в среднем набирает 29,7 очка, делает шесть передач и 5,5 подбора. Он также реализует 40,8% трёхочковых бросков.

«Голден Стэйт» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.