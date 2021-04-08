Шакила О'Нила засняли за благородным поступком в отношении незнакомца

Легендарный игрок НБА Шакил О’Нил помог незнакомому мужчине оплатить счёт за обручальное кольцо. Соответствующее видео выложили в социальных сетях.
О’Нил побывал в одном из ювелирных магазинов недалеко от Атланты (штат Джорджия). Позднее баскетболиста попросили рассказать о случившемся. Он признался, что приехал в магазин, чтобы купить серёжки, но увидел там мужчину возле кассы. Тому не хватало денег на кольцо.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Shaqfu Radio.
«Этот парень хотел приобрести кольцо для своей девушки. Он считал, как можно заплатить за него в рассрочку. Паренёк был очень стеснительным. Я спросил его, сколько стоит кольцо. Сумму называть не буду, это не такие большие деньги для меня.
Сперва он отказывался от помощи, но я убедил его, чтобы он не беспокоился. Я сказал ему, что часто поступаю так. Я просто хочу, чтобы люди улыбались», — цитирует О’Нила TNT.
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