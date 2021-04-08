Леброн Джеймс был недоволен тем, как Коби Брайант играл в сборной США

Известный тренер Майк Кржижевски поделился воспоминаниями о совместной игре Коби Брайанта и Леброна Джеймса на Олимпийских играх в Пекине.

«В первой половине матча Кобе начал бросать свои фирменные броски. У него не получалось. Леброн тогда посмотрел на меня и я понял, что у нас есть проблема. Я сказал ему, что решу этот вопрос, чтобы он поверил мне.

Мы с тренерским штабом всю ночь просидели и думали, как решить этот вопрос. Я попросил, чтобы мне на компьютере показали карту с его бросками, после чего я переговорил бы с Коби.

Я позвал его и сказал, что хочу поговорить с ним о его бросках. «Давай посмотрим на эти попытки, это просто дрянь. Ты не должен так много бросать, когда у тебя есть Кармело Энтони и Леброн Джеймс. Такая игра просто подрывает наш баскетбол», — сказал я ему.

Я не знал, как он отреагирует. Но он в итоге лишь сказал: «Да, тренер, ты прав. Я больше так не буду делать», — цитирует тренера Fadeaway World со ссылкой на подкаст “The Dream Team Tapes: Kobe, LeBron & The Redeem Team”.