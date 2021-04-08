Леброн Джеймс был недоволен тем, как Коби Брайант играл в сборной США

Известный тренер Майк Кржижевски поделился воспоминаниями о совместной игре Коби Брайанта и Леброна Джеймса на Олимпийских играх в Пекине.
«В первой половине матча Кобе начал бросать свои фирменные броски. У него не получалось. Леброн тогда посмотрел на меня и я понял, что у нас есть проблема. Я сказал ему, что решу этот вопрос, чтобы он поверил мне.
Мы с тренерским штабом всю ночь просидели и думали, как решить этот вопрос. Я попросил, чтобы мне на компьютере показали карту с его бросками, после чего я переговорил бы с Коби.
Я позвал его и сказал, что хочу поговорить с ним о его бросках. «Давай посмотрим на эти попытки, это просто дрянь. Ты не должен так много бросать, когда у тебя есть Кармело Энтони и Леброн Джеймс. Такая игра просто подрывает наш баскетбол», — сказал я ему.
Я не знал, как он отреагирует. Но он в итоге лишь сказал: «Да, тренер, ты прав. Я больше так не буду делать», — цитирует тренера Fadeaway World со ссылкой на подкаст “The Dream Team Tapes: Kobe, LeBron & The Redeem Team”.
- 8 апреля 2021
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
07:41
-
05:27
-
00:38
-
00:34
- 7 апреля 2021
-
23:27
-
22:20
-
21:25
-
20:43
-
19:22
-
17:58
-
17:51
-
16:37
-
15:38
-
14:44
-
14:18
-
14:05
-
13:13
-
12:41
-
11:50
-
11:13
-
10:45
-
10:28
-
09:47
-
09:47
-
08:28
-
08:26
-
08:22
-
07:49
-
06:29
-
00:55
- 6 апреля 2021
-
23:50