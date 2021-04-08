Знакомые рассказали о погибшем в Нагорном Карабахе экс-игроке сборной Армении

Тело баскетболиста сборной Армении Арама Мкртчяна было захоронено в Степанакерте, сообщает «Кавказский узел». Спортсмен погиб осенью 2020 года во время Карабахской войны. Баскетболист ушёл на войну добровольцем и погиб, сообщили знакомые Мкртчяна.
Спасатели обнаружили останки игрока клуба «Арцах» 5 апреля. Точная дата смерти спортсмена неизвестна.
«Арама видели раненым, но его не смогли вывести с поля боя. Вместе с ним погибли его друзья. До сих пор неизвестна судьба только одного парня из их группы — никто не знает, погиб он или попал в плен.
Арам был ростом около двух метров, выше него в Карабахе никого не было. Говорят, что кто-то узнал его. Но поскольку лицо не совсем чётко было видно, подумали, что это не Арам, и предположили, что его взяли в плен. До последнего дня мы все его ждали», — сообщила учитель физкультуры школы № 3 в Степанакерте Сильва Хачатрян.
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