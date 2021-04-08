Игрок НБА с контрактом на $ 60 млн расстался с Ларсой Пиппен

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Малик Бизли больше не состоит в отношениях с Ларсой, бывшей супругой легенды НБА Скотти Пиппена. Как сообщает US Magazine, теперь 24-летнего Бизли и 46-летнюю Пиппен связывают лишь дружеские отношения.
Жена Скотти провела с Бизли вместе День влюблённых. Но вскоре они расстались. По данным источника, Ларса решила отойти в сторону, так как на Бизли свалилось «слишком много всего». Она посчитала, что сейчас неподходящее время для выстраивания отношений.
Об отношениях Бизли и Ларсы стало известно в декабре 2020 года. Это привело к тому, что баскетболист расстался со своей супругой Монтаной Яо. Они вместе воспитывали годовалого сына.
В феврале 2021 года Бизли приговорили к 120 дням ареста. Он был наказан за угрозу применения силы. Также НБА дисквалифицировала игрока на 12 матчей.
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