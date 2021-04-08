Кевин Дюрант отреагировал на второй в карьере выход со скамейки
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» вышел на площадку после того, как начал матч на скамейке запасных. Встреча закончилась победой «Бруклина» со счётом 139:111.
Дюрант лишь во второй раз в карьере начинал игру на скамейке запасных. И лидер «Бруклина» признался, что даже получил удовольствие.
«Было классно выйти на площадку со скамейки. Предполагаю, что проведу с ограничениями ещё несколько матчей», — приводит слова Дюранта Clutch Points.
Дюрант в этом матче набрал 17 очков. Он реализовал 5 из 5 бросков с игры. Кроме того, форвард сделал 7 подборов и 5 передач. Кевин вернулся в строй после того, как пропустил 23 матча из-за повреждения подколенного сухожилия.
Рекомендуем вам
- 8 апреля 2021
-
16:31
-
15:48
-
14:24
-
13:47
-
13:05
-
12:30
-
11:35
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
07:41
-
05:27
-
00:38
-
00:34
- 7 апреля 2021
-
23:27
-
22:20
-
21:25
-
20:43
-
19:22
-
17:58
-
17:51
-
16:37
-
15:38
-
14:44
-
14:18
-
14:05
-
13:13
-
12:41
-
11:50
-
11:13
-
10:45
-
10:28
-
09:47
-
09:47
Партнерский контент
Рекомендуем вам