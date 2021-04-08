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Кевин Дюрант отреагировал на второй в карьере выход со скамейки

Кевин Дюрант отреагировал на второй в карьере выход со скамейки
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» вышел на площадку после того, как начал матч на скамейке запасных. Встреча закончилась победой «Бруклина» со счётом 139:111.

Дюрант лишь во второй раз в карьере начинал игру на скамейке запасных. И лидер «Бруклина» признался, что даже получил удовольствие.

«Было классно выйти на площадку со скамейки. Предполагаю, что проведу с ограничениями ещё несколько матчей», — приводит слова Дюранта Clutch Points.

Дюрант в этом матче набрал 17 очков. Он реализовал 5 из 5 бросков с игры. Кроме того, форвард сделал 7 подборов и 5 передач. Кевин вернулся в строй после того, как пропустил 23 матча из-за повреждения подколенного сухожилия.

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