Капитан женской сборной Беларуси — о ситуации в стране: одни несчастливые люди вокруг меня

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина рассказала, почему не планирует переезжать в другую страну.

«Я жила спокойно в своём домике. И даже в начале лета 2020 года, точнее даже сказать, по окончании своего прошлого сезона, я приняла решение, что не буду после баскетбольной карьеры оставаться жить в Беларуси. Я ещё не могла решить, оставаться в Турции или в какой-то европейской стране, но было осознание, что я не хочу жить в Беларуси. Отталкивалась от ощущения. Всю жизнь я в Минске, живу в Заводском районе, обожаю этот район, но не вижу здесь счастливых людей. Когда я училась в школе, мне было страшно возвращаться поздно ночью, мне до сих пор иногда страшно. Я не знала, что делать в Беларуси, я не хотела здесь оставаться, потому что для меня лично это было какой-то депрессией. И одни несчастливые люди вокруг меня.



Уже семь лет я играю в Турции. Богаче страна или не богаче — мне это неважно. Но люди здесь в Турции намного счастливее, чем в Беларуси. И эта разница для меня очень сильно ощущалась. Своей семье я сказала, что после баскетбола не хочу жить здесь.



Но этим летом я поняла, что нигде, кроме Беларуси, я не хочу быть на ПМЖ. Раньше было ощущение, что здесь всё равно ничего нельзя изменить. Но события показали, что очень много людей хотят жить в этой стране и хотят изменить её к лучшему. И я просто хочу присоединиться к ним. Не знаю как, но хочу делать жизнь в своей стране лучше, чем она есть сейчас. И хочу быть активным участником этого гражданского общества», — приводит слова Сытиной «Хартыя 97».