Капитан женской сборной Беларуси — о ситуации в стране: одни несчастливые люди вокруг меня

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина рассказала, почему не планирует переезжать в другую страну.
«Я жила спокойно в своём домике. И даже в начале лета 2020 года, точнее даже сказать, по окончании своего прошлого сезона, я приняла решение, что не буду после баскетбольной карьеры оставаться жить в Беларуси. Я ещё не могла решить, оставаться в Турции или в какой-то европейской стране, но было осознание, что я не хочу жить в Беларуси. Отталкивалась от ощущения. Всю жизнь я в Минске, живу в Заводском районе, обожаю этот район, но не вижу здесь счастливых людей. Когда я училась в школе, мне было страшно возвращаться поздно ночью, мне до сих пор иногда страшно. Я не знала, что делать в Беларуси, я не хотела здесь оставаться, потому что для меня лично это было какой-то депрессией. И одни несчастливые люди вокруг меня.
Уже семь лет я играю в Турции. Богаче страна или не богаче — мне это неважно. Но люди здесь в Турции намного счастливее, чем в Беларуси. И эта разница для меня очень сильно ощущалась. Своей семье я сказала, что после баскетбола не хочу жить здесь.
Но этим летом я поняла, что нигде, кроме Беларуси, я не хочу быть на ПМЖ. Раньше было ощущение, что здесь всё равно ничего нельзя изменить. Но события показали, что очень много людей хотят жить в этой стране и хотят изменить её к лучшему. И я просто хочу присоединиться к ним. Не знаю как, но хочу делать жизнь в своей стране лучше, чем она есть сейчас. И хочу быть активным участником этого гражданского общества», — приводит слова Сытиной «Хартыя 97».
- 8 апреля 2021
-
18:48
-
17:48
-
16:31
-
15:48
-
14:24
-
13:47
-
13:05
-
12:30
-
11:35
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
07:41
-
05:27
-
00:38
-
00:34
- 7 апреля 2021
-
23:27
-
22:20
-
21:25
-
20:43
-
19:22
-
17:58
-
17:51
-
16:37
-
15:38
-
14:44
-
14:18
-
14:05
-
13:13
-
12:41
-
11:50
-
11:13
-
10:45
-
10:28