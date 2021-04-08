Хавьер Паскуаль: «Зенит» должен наслаждаться моментом

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби».
«Мы должны наслаждаться моментом. В начале сезона, как я уже говорил не раз, никто не верил в то, что мы способны занять такое место. После великолепно пройденной дистанции у нас есть возможность выиграть предстоящий матч и сделать ещё один шаг. В этом смысле следующая встреча — финал. Мы играем дома и нуждаемся в том, чтобы болельщики заполнили трибуны и все вместе мы предприняли это усилие, позволяющее стать ближе к топ-8 по итогам сезона.
Первое место в Единой лиге ВТБ тоже очень важно. Оно означает, что мы были лучшей командой на протяжении этих месяцев, что мы серьёзно относились к делу, работали хорошо, правильно подходили ко всем матчам. И я очень рад этому. Игроки заслуживают того, чтобы быть на первой строчке по итогам регулярного чемпионата. Но, конечно, сейчас самое важное — что мы будем делать в плей-офф.
Стараемся разделять два турнира, в которых участвуем. Сейчас нам предстоят два важных матча в Евролиге, в которых мы попытаемся одержать победы», — приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».
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