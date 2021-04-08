ЦСКА объявил о кадровой потере перед матчем с АСВЕЛом
Московский ЦСКА объявил о кадровой потере перед матчем 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом.
«Торнике Шенгенлия не сыграет с АСВЕЛом из-за травмы глаза», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦСКА в «Твиттере».
Встреча состоится сегодня, 8 апреля. Начало — в 20:00 мск.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, на счету команды 22 победы и 10 поражений. Однако армейцам уже не удастся догнать «Барселону» — каталонский клуб досрочно обеспечил себе первое место по итогам регулярного сезона.
В нынешнем сезоне 29-летний Шенгелия провёл в Евролиге 31 матч. В среднем грузинский форвард набирал 11,4 очка, 2,2 передачи и 4,8 подбора за игру.
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