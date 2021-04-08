ЦСКА разгромил АСВЕЛ и занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги

В Москве завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал АСВЕЛ. Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в три очка — 18:15. К большому перерву перевес армейцев вырос до шести очков — 42:36.

В третьей десятиминутке гости неожиданно перехватили инициативу и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 60:58. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и в итоге одержал победу с крупным счётом — 88:70.

Лучшими в составе победителей стали недавние новобранцы команды в лице Габриэля Лунбедрга и Майкла Эрика, набравшие 23 и 21 очко соответственно. В составе гостей отметился Гершон Ябуселе, записавший в актив 23 очка.

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице, уступив лишь «Барселоне».