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ЦСКА разгромил АСВЕЛ и занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги

ЦСКА разгромил АСВЕЛ и занял второе место в регулярном чемпионате Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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В Москве завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал АСВЕЛ. Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в три очка — 18:15. К большому перерву перевес армейцев вырос до шести очков — 42:36.

В третьей десятиминутке гости неожиданно перехватили инициативу и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 60:58. Но в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и в итоге одержал победу с крупным счётом — 88:70.

Лучшими в составе победителей стали недавние новобранцы команды в лице Габриэля Лунбедрга и Майкла Эрика, набравшие 23 и 21 очко соответственно. В составе гостей отметился Гершон Ябуселе, записавший в актив 23 очка.

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице, уступив лишь «Барселоне».

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
08 апреля 2021, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
4-я четверть
88 : 70
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
ЦСКА: Лундберг - 23, Эрик - 21, Фойгтман - 13, Хиллиард - 8, Стрелниекс - 7, Хэкетт - 7, Клайберн - 4, Антонов - 3, Курбанов - 2, Лопатин, Ухов, Хоменко
АСВЕЛ: Ябуселе - 23, Коул - 15, Дьо - 8, Бако - 6, Уолтон - 5, Лайти - 4, Фалль - 4, Кауди - 3, Лякомб - 2, Нуа, Стразель, Хэйс
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