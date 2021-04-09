Габриэль Дек покинул «Реал» и подписал долгосрочный контракт с клубом НБА

«Оклахома-Сити Тандер» отчислила свингмэна Дариуса Миллера и подписала трёхлетний контракт с форвардом «Реала» Габриэлем Деком, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.
Миллер в этом сезоне сыграл всего 18 матчей в составе «Оклахома-Сити» из-за травм. Дек решил покинуть «Реал» через несколько часов после того, как помог команде обыграть «Фенербахче» (93:67) и выйти в плей-офф Евролиги. В последней игре за «Реал» 26-летний Дек набрал 19 очков. Он успел присоединиться к «Тандер» в последний день дозаявочной кампании.
Дек стал вторым аргентинским игроком «Реала», перешедшим в НБА по ходу нынешнего сезона. Осенью Факундо Кампаццо присоединился к «Денвер Наггетс». В целом за сезон-2020/2021 Дек набирал в среднем 8,8 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи за 24 минуты в Евролиге, а также 10,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи за 23 минуты в чемпионате Испании.
- 9 апреля 2021
-
08:04
-
07:26
-
06:30
-
00:13
- 8 апреля 2021
-
23:09
-
22:31
-
21:52
-
20:57
-
19:42
-
18:48
-
17:48
-
16:31
-
15:48
-
14:24
-
13:47
-
13:05
-
12:30
-
11:35
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
07:41
-
05:27
-
00:38
-
00:34
- 7 апреля 2021
-
23:27
-
22:20
-
21:25
-
20:43
-
19:22
-
17:58
-
17:51
-
16:37
-
15:38