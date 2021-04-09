Габриэль Дек покинул «Реал» и подписал долгосрочный контракт с клубом НБА

«Оклахома-Сити Тандер» отчислила свингмэна Дариуса Миллера и подписала трёхлетний контракт с форвардом «Реала» Габриэлем Деком, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



Миллер в этом сезоне сыграл всего 18 матчей в составе «Оклахома-Сити» из-за травм. Дек решил покинуть «Реал» через несколько часов после того, как помог команде обыграть «Фенербахче» (93:67) и выйти в плей-офф Евролиги. В последней игре за «Реал» 26-летний Дек набрал 19 очков. Он успел присоединиться к «Тандер» в последний день дозаявочной кампании.



Дек стал вторым аргентинским игроком «Реала», перешедшим в НБА по ходу нынешнего сезона. Осенью Факундо Кампаццо присоединился к «Денвер Наггетс». В целом за сезон-2020/2021 Дек набирал в среднем 8,8 очка, 3,7 подбора и 1,2 передачи за 24 минуты в Евролиге, а также 10,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи за 23 минуты в чемпионате Испании.