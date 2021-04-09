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«Клипперс» остановили «Финикс», «Юта» разбила «Портленд»

«Клипперс» остановили «Финикс», «Юта» разбила «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 113:103.

В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (27 очков) и Рэджон Рондо (15 очков и девять передач). В составе «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (24 очка), Микал Бриджес (20 очков) и Деандре Эйтон (18 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» дома победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 122:103. В составе «Джаз» лучшими на паркете были Донован Митчелл (37 очков), Руди Гобер (18 очков и 20 подборов) и Джо Инглс (13 очков). У «Портленда» наиболее заметными в игре стали Дэмьен Лиллард (23 очка), Си Джей Макколлум (19 очков) и Норман Пауэлл (13 очков).

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2021, пятница. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
122 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Митчелл - 37, Гобер - 18, Инглс - 13, Богданович - 11, Конли - 11, Ньянг - 10, Фэйворс - 7, Они - 5, Ильясова - 3, Хьюз - 3, Брэнтли - 2, О'Нил - 2, Азубуике, Кларксон, Морган, Томас, Форрест
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 23, Макколлум - 19, Пауэлл - 13, Нуркич - 10, Кантер - 8, Ковингтон - 8, Литтл - 8, Энтони - 7, Саймонс - 5, Джонс - 2, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Эллеби
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