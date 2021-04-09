«Клипперс» остановили «Финикс», «Юта» разбила «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 113:103.
В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (27 очков) и Рэджон Рондо (15 очков и девять передач). В составе «Санз» наиболее результативными в игре стали Девин Букер (24 очка), Микал Бриджес (20 очков) и Деандре Эйтон (18 очков и 10 подборов).
В другом матче игрового дня «Юта Джаз» дома победила «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 122:103. В составе «Джаз» лучшими на паркете были Донован Митчелл (37 очков), Руди Гобер (18 очков и 20 подборов) и Джо Инглс (13 очков). У «Портленда» наиболее заметными в игре стали Дэмьен Лиллард (23 очка), Си Джей Макколлум (19 очков) и Норман Пауэлл (13 очков).
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