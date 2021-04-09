Чарльз Баркли назвал неожиданного MVP НБА. Шакил О'Нил остался недоволен
Легендарный баскетболист НБА, а ныне телеведущий TNT Чарльз Баркли назвал разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола самым ценным игроком нынешнего сезона НБА. Прославленный баскетболист ряда клубов НБА, ныне эксперт и телеведущий Шакил О'Нил остался недоволен его словами.
«Скажу в последний раз. В начале сезона MVP были Джеймс Леброн и Джоэл Эмбиид. Потом им стал Джеймс Харден. Вы, ребята, должны отдать должное Крису Полу как самому ценному игроку. Он провёл фантастический сезон и должен попасть в Сборную всех звёзд НБА», — сказал Баркли.
В ответ на это Шакил лишь вздохнул и категорично помотал головой.
Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network». Посмотреть видео можно в «Твиттере» NBA on TNT.
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