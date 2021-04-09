Андрей Мальцев: вернулся Антон Понкрашов, но получил повреждение Джордан Мики

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от заключительного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом».
«Это наш последний матч в Евролиге, и мы приложим максимальные усилия, чтобы показать хорошую игру. К нам вернулся Антон Понкрашов, но получил повреждение Джордан Мики. Это серьёзная потеря, потому что нам объективно не хватает «больших». Но мы постараемся навязать «Олимпиакосу» свою игру и остановить их быстрые переходы из защиты в атаку.
У них есть хорошие снайперы, например, Везенков, который проводит свой лучший сезон. Слукас и Спанулис не требуют каких-либо представлений, равно как Принтезис с его фирменным броском. Одним словом, это сбалансированная команда с хорошим тренером, который знает, как побеждать в Евролиге. Для них это последняя игра сезона, так как они не участвуют в чемпионате Греции, поэтому для «Олимпиакоса» это будет важный матч. Мы же постараемся выжать максимум из того, что у нас есть», — приводит слова Мальцева пресс-служба клуба.
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