Владимир Гомельский спрогнозировал чемпиона Евролиги в нынешнем сезоне. Это не ЦСКА
Известный комментатор Владимир Гомельский спрогнозировал, кто станет чемпионом Евролиги в нынешнем сезоне.
На своём сайте Гомельский написал, что считает фаворитом розыгрыша «Барселону».
Напомним, «Барселона» досрочно обеспечила себе первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Вчера, 8 апреля, второе место себе гарантировал московский ЦСКА. Подопечные Димитриса Итудиса со счётом 88:70 обыграли АСВЕЛ. Лучшими в составе победителей стали недавние новобранцы команды Габриэль Лундберг и Майкл Эрик, набравшие 23 и 21 очко соответственно.
«Барселоне» и ЦСКА осталось провести в регулярном чемпионате по одному матчу. Каталонский клуб на своей площадке примет «Баварию», ЦСКА встретится с «Панатинаикосом».
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