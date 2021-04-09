Владимир Гомельский спрогнозировал чемпиона Евролиги в нынешнем сезоне. Это не ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский спрогнозировал, кто станет чемпионом Евролиги в нынешнем сезоне.

На своём сайте Гомельский написал, что считает фаворитом розыгрыша «Барселону».

Напомним, «Барселона» досрочно обеспечила себе первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Вчера, 8 апреля, второе место себе гарантировал московский ЦСКА. Подопечные Димитриса Итудиса со счётом 88:70 обыграли АСВЕЛ. Лучшими в составе победителей стали недавние новобранцы команды Габриэль Лундберг и Майкл Эрик, набравшие 23 и 21 очко соответственно.

«Барселоне» и ЦСКА осталось провести в регулярном чемпионате по одному матчу. Каталонский клуб на своей площадке примет «Баварию», ЦСКА встретится с «Панатинаикосом».