«Реал» принял решение по главному тренеру и пятерым игрокам на следующий сезон

Мадридский «Реал» принял решение по будущему главного тренера и пятерых игроков в следующем сезоне, сообщает Defensa Central.

По данным источника, клуб продлит контракт с 33-летним звёздным защитником Серхио Льюлем, а вот ещё четыре баскетболиста покинут команду. Ими станут Алекс Тайус, Фелипе Рейес, Усман Гаруба и Николас Лапровиттола.

Тайус, пришедший в команду в качестве замены травмированному Энтони Рэндольфу, не оправдал ожиданий «Реала», как и Лапровиттола, который к тому же получает в клубе солидную зарплату — € 1 млн. Гаруба может выставиться на драфт и отправиться в НБА вслед за Габриэлем Деком, который подписал трёхлетний контракт с «Оклахома-Сити Тандер». Для капитана команды Рейеса нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере.

Главный тренер команды Пабло Ласо, чей контракт истекает в конце сезона, уже договорился с «Реалом» о продлении соглашения на два года.