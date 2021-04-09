ЦСКА объявил о серьёзной кадровой потере

Защитник ЦСКА Дэниел Хэккет пропустит несколько матчей из-за травмы плеча.
«Обследование в московской клинике выявило ушиб правого плеча. Баскетболист не сможет принять участия в ближайших матчах армейцев, его состояние будет оцениваться медицинским штабом в ежедневном режиме», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦСКА в «Твиттере».
Вчера, 8 апреля, ЦСКА гарантировал себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Подопечные Димитриса Итудиса со счётом 88:70 обыграли АСВЕЛ. Лучшими в составе победителей стали недавние новобранцы команды Габриэль Лундберг и Майкл Эрик, набравшие 23 и 21 очко соответственно.
11 апреля ЦСКА сыграет с «Астаной» в Единой лиге ВТБ, а 14 апреля проведёт заключительный матч регулярного сезона Евролиги с «Панатинаикосом».
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