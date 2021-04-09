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Экс-игрок российских клубов Камбала признался, что переспал с сотнями женщин

Экс-игрок российских клубов Камбала признался, что переспал с сотнями женщин
Баскетбол 0

Бывший центровой сборной Латвии и множества европейских и российских клубов Каспарс Камбала похвастался своими успехами на личном фронте, сообщает Delfi.lv.

По данным источника, в эфире одного из ТВ-шоу, в котором 42-летний Камбала участвовал вместе со своей подругой, он признался, что за всю жизнь переспал с 300-500 женщинами.

В составе сборной Латвии Каспарс принимал участие в чемпионатах Европы 2001, 2003 и 2009 годов. В России болельщики могут помнить Камбалу по выступлениям за УНИКС (2004–2005) и «Енисей» (2009–2010). Помимо этого, в молодости Камбала защищал цвета мадридского «Реала» (2003–2004), «Фенербахче» (2005–2007) и «Анадолу Эфеса» (2001–2003), вместе с которым он стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка Турции.

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