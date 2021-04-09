«Реал» подписал контракт с европейским игроком НБА

Руководство мадридского «Реала» заключило соглашение с французским центровым Венсаном Пуарье, сообщает Eurohoops. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.

Пуарье не так давно был выменян из «Филадельфии Сиксерс» в «Нью-Йорк Никс». В составе «Никс» он не сыграл ни одного матча и был отчислен. В нынешнем регулярном чемпионате Венсан принял участие в 10 матчах, набирая в них 0,8 очка и собирая 1,4 подбора.

Всего в НБА Пуарье провёл два сезона, в минувшем он защищал цвета «Бостон Селтикс». В целом за 32 матча в регулярных чемпионатах НБА баскетболист набирал 1,5 очка и собирал 1,8 подбора. Отметим, что у Пуарье есть опыт успешных выступлений в испанском чемпионате. До переезда в НБА он являлся одним из лидеров «Басконии».