НБА опубликовала новый рейтинг претендентов на MVP. Леброн Джеймс не входит в топ-7

Пресс-служба НБА на официальном сайте лиги опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на получение звания MVP. Список не влияет на итоги голосования по этому вопросу, тем не менее ему уделяется серьёзное внимание.



Рейтинг вторую неделю кряду возглавляет лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Второе место у разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда. Топ-3 замыкает Джоэл Эмбиид, который на прошлой неделе занимал только седьмую позицию. Яннис Адетокунбо продолжает занимать четвёртую позицию. Джеймс Харден с третьего места опустился на пятое.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс по сравнению с минувшей неделей потерял ещё две позиции и опустился уже на восьмую строчку рейтинга.