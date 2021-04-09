«Зенит» крупно обыграл «Маккаби» и сохранил шансы на выход в плей-офф Евролиги

В Санкт-Петербурге завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Маккаби».

Хозяева сразу завладели инициативой и уже после первой четверти повели с преимуществом в 10 очков — 25:15. К большому перерыву перевес подопечных Паскуаля сократился до семи очков — 44:37. Тем не менее, во второй половине «Зенит» прибавил. Уже после третьей четверти петербуржцы громили гостей — 66:48. В итоге российской команде удалось довести дело до комфортной победы — 86:69.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 15 очков, ещё 13 очков в активе Кевина Пангоса. У «Маккаби» 15 очков в актив записал Тайлер Дорси.

Благодаря одержанной победе «Зенит» сохраняет шансы на выход в плей-офф Евролиги. Российский клуб добьётся этой цели, если 12 апреля обыграет дома «Панатинаикос». Если проиграет, то дальше вместо него пройдёт «Валенсия».