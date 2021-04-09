Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» крупно обыграл «Маккаби» и сохранил шансы на выход в плей-офф Евролиги

«Зенит» крупно обыграл «Маккаби» и сохранил шансы на выход в плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Санкт-Петербурге завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал «Маккаби».

Хозяева сразу завладели инициативой и уже после первой четверти повели с преимуществом в 10 очков — 25:15. К большому перерыву перевес подопечных Паскуаля сократился до семи очков — 44:37. Тем не менее, во второй половине «Зенит» прибавил. Уже после третьей четверти петербуржцы громили гостей — 66:48. В итоге российской команде удалось довести дело до комфортной победы — 86:69.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинс, набравший 15 очков, ещё 13 очков в активе Кевина Пангоса. У «Маккаби» 15 очков в актив записал Тайлер Дорси.

Благодаря одержанной победе «Зенит» сохраняет шансы на выход в плей-офф Евролиги. Российский клуб добьётся этой цели, если 12 апреля обыграет дома «Панатинаикос». Если проиграет, то дальше вместо него пройдёт «Валенсия».

Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
09 апреля 2021, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
86 : 69
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Зенит: Холлинс - 15, Пангос - 13, Блэк - 11, Томас - 11, Понитка - 10, Зубков - 8, Бэрон - 6, Пойтресс - 6, Риверс - 4, Хвостов - 2, Гудайтис, Фридзон
Маккаби Тель-Авив: Дорси - 15, Джонс - 11, Брайант - 9, Уилбекин - 9, Блайзер - 7, Клайн - 7, Жижич - 4, Хантер - 3, Бендер - 2, ДиБартоломео - 2, Атиас, Сахар
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021