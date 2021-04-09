Хавьер Паскуаль: сегодняшняя игра «Зенита» была идеальной

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итог матча 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (86:69).
«Я очень горд не только сегодняшней игрой, но и тем, как мы провели сезон. Сейчас с этой победой мы близки к цели, осталась ещё одна игра. Я считаю, что мы превосходно проводим сезон. В понедельник нас ждёт следующий финал. Сегодняшняя игра была идеальной от защиты до нападения и тем, как мы подошли к игре. Однако в понедельник нас ждёт другая игра. С завтрашнего дня мы должны начать подготовку к ней и быть готовыми в понедельник», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«Во-первых, я доволен игрой всей команды. Считаю, что мы были серьёзны с самого начала матча. Мы знали, за что мы боремся, но это лишь половина работы для нас. У нас осталась ещё одна важная игра с «Панатинаикосом» через три дня. Сейчас мы счастливы, это была отличная работа нашего тренерского штаба, игроков, болельщиков. Сейчас все должны быть сфокусированы на следующей игре. Мы подумаем об этом завтра и попытаемся достичь цели — выйти в плей-офф», — добавил форвард Матеуш Понитка.
- 9 апреля 2021
-
23:26
-
23:23
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:45
-
21:45
-
21:13
-
19:34
-
18:48
-
17:29
-
16:17
-
15:37
-
15:07
-
14:50
-
13:50
-
12:41
-
12:12
-
11:28
-
10:28
-
09:32
-
09:30
-
08:04
-
07:26
-
06:30
-
00:13
- 8 апреля 2021
-
23:09
-
22:31
-
21:52
-
20:57
-
19:42
-
18:48
-
17:48
-
16:31
-
15:48