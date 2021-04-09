Хавьер Паскуаль: сегодняшняя игра «Зенита» была идеальной

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итог матча 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Маккаби» (86:69).

«Я очень горд не только сегодняшней игрой, но и тем, как мы провели сезон. Сейчас с этой победой мы близки к цели, осталась ещё одна игра. Я считаю, что мы превосходно проводим сезон. В понедельник нас ждёт следующий финал. Сегодняшняя игра была идеальной от защиты до нападения и тем, как мы подошли к игре. Однако в понедельник нас ждёт другая игра. С завтрашнего дня мы должны начать подготовку к ней и быть готовыми в понедельник», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».



«Во-первых, я доволен игрой всей команды. Считаю, что мы были серьёзны с самого начала матча. Мы знали, за что мы боремся, но это лишь половина работы для нас. У нас осталась ещё одна важная игра с «Панатинаикосом» через три дня. Сейчас мы счастливы, это была отличная работа нашего тренерского штаба, игроков, болельщиков. Сейчас все должны быть сфокусированы на следующей игре. Мы подумаем об этом завтра и попытаемся достичь цели — выйти в плей-офф», — добавил форвард Матеуш Понитка.