Андрей Мальцев: горжусь ребятами, отрезками мы показывали очень хороший баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев подвёл итог матча 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (75:82).

«Горжусь ребятами, отрезками мы показывали очень хороший баскетбол как в нападении, так и в защите. На сегодняшний день для нас это как лучшая тренировка, потому что мы не успеваем полноценно тренироваться в том плотном режиме, какой нас сейчас ждет в Единой Лиге ВТБ. Слава богу, для нас все закончилось без дополнительных травм. Ребята показали себя очень достойно и реализовали на площадке многое из того, что мы готовили накануне матча. Продолжаем работать, ждем возвращения в строй травмированных, а также ребят из молодежной команды», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».