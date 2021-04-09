Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

ЦСКА, «Реал» и «Милан» узнали соперников по плей-офф Евролиги

ЦСКА, «Реал» и «Милан» узнали соперников по плей-офф Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Евролиге завершились матчи 34-го тура регулярного чемпионата. «Милан» на домашней арене разгромил «Анадолу Эфес» — 98:75. Лучшим в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 19 очков. У стамбульцев 15 баллов на счету Родриго Бобуа.

В ещё одном матче дня мюнхенская «Бавария» в гостях победила «Барселону» (82:72), которая уже давно гарантировала себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Лучшим в составе мюнхенцев стал Джален Рейнольдс, набравший 26 очков. У «Барселоны» по 12 баллов в активе Лео Вестерманна и Леандро Больмаро. Девять очков записал в актив Пау Газоль.

После завершения 34-го тура в Евролиге определились три четвертьфинальные пары плей-офф.

ЦСКА — «Фенербахче»
«Анадолу Эфес» — «Реал»
«Милан» — «Бавария».

«Зенит» в случае победы над «Панатинаикосом» в матче 12 апреля сыграет в серии плей-офф против «Барселоны». Если петербуржцы оступятся, то с каталонцами в плей-офф встретится «Валенсия».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021