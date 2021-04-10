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53 очка Тейтума принесли «Бостону» победу над «Миннесотой», «Пеликанс» сильнее «Сиксерс»

53 очка Тейтума принесли «Бостону» победу над «Миннесотой», «Пеликанс» сильнее «Сиксерс»
Баскетбол / НБА 0
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В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома в овертайме обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 145:136.

В составе победителей лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (53 очка и 10 подборов), Джейлен Браун (26 очков) и Маркус Смарт (24 очка). У «Миннесоты» наиболее результативными в игре стали Карл-Энтони Таунс (30 очков и 12 подборов), Д'Анджело Расселл (26 очков) и Энтони Эдвардс (24 очка).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
145 : 136
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс: Тейтум - 53, Браун - 26, Смарт - 24, Уокер - 17, Притчард - 7, Томпсон - 7, Уильямс - 6, Оджелей - 3, Лэнгфорд - 2, Вагнер, Корнет, Несмит, Уильямс, Уотерс, Фалль, Фурнье, Эдвардс
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 30, Расселл - 26, Эдвардс - 24, Окоги - 16, Макдэниелс - 11, Эрнангомес - 10, Рид - 8, Маклафлин - 7, Рубио - 4, Бисли, Вандербилт, Дэвис, Калвер, Лейман, Ноуэлл

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома победил «Филадельфию Сиксерс» со счётом 101:96. В составе «Пеликанс» лучшими на паркете стали Зайон Уильямсон (37 очков и 15 подборов), Брэндон Ингрэм (17 очков) и Джексон Хэйс (12 очков). У «Сиксерс» наиболее заметными стали Тобиас Харрис (23 очка), Джоэл Эмбиид (14 очков) и Фуркан Коркмаз (12 очков).

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2021, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
101 : 94
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 37, Ингрэм - 17, Хэйс - 12, Эрнангомес - 10, Бледсо - 9, Адамс - 7, Джонсон - 6, Льюис - 2, Маршалл - 1, Александер-Уолкер, Болл, Габриэль, Ивунду, Магней, Томас, Харт
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 23, Эмбиид - 14, Коркмаз - 12, Симмонс - 10, Милтон - 9, Грин - 8, Скотт - 6, Ховард - 6, Тибулл - 4, Макси - 2, Джо, Джонс, Карри, Рид, Такер, Хилл

Также в НБА прошли ещё три матча: «Орландо» – «Индиана» (106:111), «Нью-Йорк» – «Мемфис» (133:129 ОТ), «Атланта» – «Чикаго» (120:108).

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