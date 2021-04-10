53 очка Тейтума принесли «Бостону» победу над «Миннесотой», «Пеликанс» сильнее «Сиксерс»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» дома в овертайме обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 145:136.

В составе победителей лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (53 очка и 10 подборов), Джейлен Браун (26 очков) и Маркус Смарт (24 очка). У «Миннесоты» наиболее результативными в игре стали Карл-Энтони Таунс (30 очков и 12 подборов), Д'Анджело Расселл (26 очков) и Энтони Эдвардс (24 очка).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома победил «Филадельфию Сиксерс» со счётом 101:96. В составе «Пеликанс» лучшими на паркете стали Зайон Уильямсон (37 очков и 15 подборов), Брэндон Ингрэм (17 очков) и Джексон Хэйс (12 очков). У «Сиксерс» наиболее заметными стали Тобиас Харрис (23 очка), Джоэл Эмбиид (14 очков) и Фуркан Коркмаз (12 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Орландо» – «Индиана» (106:111), «Нью-Йорк» – «Мемфис» (133:129 ОТ), «Атланта» – «Чикаго» (120:108).