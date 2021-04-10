«Майами» и «Клипперс» понесли весомые потери в составе
Атакующий защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо пропустит минимум 4 матча из-за травмы колена, сообщает Hoops Rumors.
Оладипо пропустит встречи с «Портлендом» (11 апреля), «Финиксом» (13 апреля), «Денвером» (14 апреля) и «Миннесотой» (16 апреля). Игрок пройдёт повторное обследование по возвращении команды с турне по Западной конференции. Сроки восстановления защитника могут затянуться.
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Патрик Беверли пропустит как минимум три-четыре недели после операции по поводу перелома правой руки. Беверли получил травму в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Финикс Санз» (113:103) в четверг. Ранее он около месяца восстанавливался посое травмы колена.
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