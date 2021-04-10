Леброн Джеймс отреагировал на смерть рэпера DMX из-за передозировки наркотиков

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил соболезнования в связи со смертью рэпера DMX, скончавшегося из-за передозировки наркотиков.

«Покойся с миром, легенда!» – написал Джеймс в «Твиттере».

Знаменитый американский рэпер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, умер в возрасте 50 лет. Симмонс скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение нескольких дней в критическом состоянии. Причиной смерти DMX стала тяжёлая передозировка наркотиков.



Многие баскетболисты НБА также выразили свои соболезнования.

«DMX давал веру людям, уже потерявшим надежду. Земля пухом, легенда», – написал Джамал Кроуфорд.

Экс-игрок НБА Стивен Джексон опубликовал фото своей татуировки, на которой изображена известная цитата DMX.