Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон установил рекорд НБА. 20-летний лидер команды из Луизианы стал самым молодым игроком в истории, которому удавалось набрать за одну игру 35 очков, собрать 15 подборов и совершить 8 передач.
Кроме того, он стал первым игроком младше 21 года с 2009 года, который собрал коллекцию из 35 очков и 15 подборов. Последний раз такое достижение покорялось Кевину Дюранту, сообщает обозреватель Эндрю Лопес на своей странице в «Твиттере».
Усилия Уильямсона в матче с «Филадельфией» помогли его команде одержать победу — 101:94.
Уильямсон — первый номер драфта 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 46 матчах, набирая в них 26,3 очка, собирая 7,0 подбора и совершая 3,5 передачи.
- 10 апреля 2021
-
09:59
-
09:08
-
07:45
-
07:33
-
05:56
-
00:39
- 9 апреля 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:23
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:45
-
21:45
-
21:13
-
19:34
-
18:48
-
17:29
-
16:17
-
15:37
-
15:07
-
14:50
-
13:50
-
12:41
-
12:12
-
11:28
-
10:28
-
09:32
-
09:30
-
08:04
-
07:26
-
06:30
-
00:13
- 8 апреля 2021
-
23:09
-
22:31