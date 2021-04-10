Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон установил рекорд НБА. 20-летний лидер команды из Луизианы стал самым молодым игроком в истории, которому удавалось набрать за одну игру 35 очков, собрать 15 подборов и совершить 8 передач.

Кроме того, он стал первым игроком младше 21 года с 2009 года, который собрал коллекцию из 35 очков и 15 подборов. Последний раз такое достижение покорялось Кевину Дюранту, сообщает обозреватель Эндрю Лопес на своей странице в «Твиттере».

Усилия Уильямсона в матче с «Филадельфией» помогли его команде одержать победу — 101:94.

Уильямсон — первый номер драфта 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате баскетболист принял участие в 46 матчах, набирая в них 26,3 очка, собирая 7,0 подбора и совершая 3,5 передачи.