Билл Симмонс отреагировал на информацию о том, что Леброн переманивает Карри в «Лейкерс»

Известный обозреватель Билл Симмонс прокомментировал новость о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс якобы переманивает в свою команду главную звезду «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

«После Матча звёзд ходили странные слухи, будто бы Леброн начал переманивать в «Лейкерс» Стефена Карри. Не знаю, откуда это взялось. Не знаю причин, по которым Карри покинул бы «Голден Стэйт» и получил бы статус второй скрипки при Леброне.

Это очень странно. У Леброна и Стефа не самые близкие отношения. Думаю, это одна из самых фейковых новостей. Если Карри куда-то пойдёт, то вернётся домой, в Шарлотт, туда, где он рос рядом со своим отцом», — приводит слова эксперта Pickandroll.



Отец братьев Карри, Делл, лучшие годы карьеры провёл в «Шарлотт».