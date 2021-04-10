Алексей Лень покорил знаковую отметку в НБА

Центровой «Вашингтон Уизардс» Алексей Лень в минувшем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» собрал коллекцию из 15 очков и 5 подборов. Благодаря этому количество набранных очков украинцем за годы выступлений в лиге перевалило за 4000 (4013). Таким образом, он стал первым представителем украинской школы баскетбола в истории, которому покорялась подобная отметка.

К её покорению был близок 12-й номер драфта 1996 года Виталий Потапенко, но экс-игрок «Кливленд Кавальерс», «Бостон Селтикс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Сакраменто Кингз» завершил выступления в НБА на отметке 3995 очков.

Лень — 5-й номер драфта-2013. За годы карьеры в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Атланты Хоукс», «Сакраменто Кингз», «Торонто Рэпторс» и «Вашингтон Уизардс». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 510 матчей, в которых он набирал 7,8 очка и собирал 6,0 подбора.