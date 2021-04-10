Врачи вынесли вердикт по Леброну Джеймсу после травмы голеностопа

Известные специалисты в области спортивной медицины ответили на вопрос, сумеет ли лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вернуть кондиции, которые у него были до травмы голеностопа.

«Думаю, что когда он полностью восстановится, то вернётся на прежний уровень. Плохая новость, что этого не произойдёт в краткосрочной перспективе», — сказал хирург в области ортопедии Дэвид Гейер.

Коллегу поддержал и калифорнийский хирург Hoag Orthopedic Institute Джонатан Каплан, отметивший, что обычно игроки набирают былую форму после подобных повреждений.

«В долгосрочной перспективе игроки с такими травмами в конечном счёте возвращают былые кондиции. Это не разрыв ахилла, когда игрок может уже не стать прежним. Так что я оптимистичен по поводу того, что Леброн вернётся таким, как и прежде», — приводит слова Каплана USA TODAY.

Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Ранее он получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу. Ожидается, что он восстановится к концу месяца.