Врачи вынесли вердикт по Леброну Джеймсу после травмы голеностопа

Известные специалисты в области спортивной медицины ответили на вопрос, сумеет ли лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вернуть кондиции, которые у него были до травмы голеностопа.
«Думаю, что когда он полностью восстановится, то вернётся на прежний уровень. Плохая новость, что этого не произойдёт в краткосрочной перспективе», — сказал хирург в области ортопедии Дэвид Гейер.
Коллегу поддержал и калифорнийский хирург Hoag Orthopedic Institute Джонатан Каплан, отметивший, что обычно игроки набирают былую форму после подобных повреждений.
«В долгосрочной перспективе игроки с такими травмами в конечном счёте возвращают былые кондиции. Это не разрыв ахилла, когда игрок может уже не стать прежним. Так что я оптимистичен по поводу того, что Леброн вернётся таким, как и прежде», — приводит слова Каплана USA TODAY.
Джеймс не играет уже на протяжении двух недель. Ранее он получил повреждение голеностопа после неудачного падения соперника на его ногу. Ожидается, что он восстановится к концу месяца.
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