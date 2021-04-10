Эксперт: Леброн хочет напомнить всем о себе. Но его пост будет звучать всё тише и тише

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс отреагировал на новый пост лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который он разместил в своём «инстаграме». Джеймс намекнул, что скоро вместе с Энтони Дэвисом вернётся в строй.

«Леброн хочет показать лиге, что шериф и его помощник скоро вернутся и наведут порядок. Это делается из-за того, что слишком много внимания уделяется «Бруклину». Джеймс хочет напомнить о себе.

Но его пост будет звучать всё тише и тише, ведь это не год Леброна. «Лейкерс» потеряли слишком много игроков, они потеряли Рэджона Рондо, Дэнни Грина, Джавэйла Макги и Дуайта Ховарда. Это физически крепкие, резкие и высокие ребята. Сейчас их сильно не хватает команде», — цитирует Бэйлесса Undisputed.