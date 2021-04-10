Владимир Гомельский назвал любимого игрока в нынешнем составе ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о любимом игроке в составе ЦСКА. Один из посетителей сайта комментатора попросил того назвать любимого игрока и тех, кто ему нравится меньше всего.

«Мне нравится результат и зачастую качество игры. В команде есть лидеры и есть ролевики. Мой любимый игрок в этом составе — Хэкетт», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее стало известно, что ЦСКА в первом раунде плей-офф Евролиги сыграет с турецким «Фенербахче». Московский клуб завершил регулярный чемпионат Евролиги на втором месте в турнирной таблице.

Атакующий защитник Дэниел Хэкетт ранее получил повреждение плеча. Из-за травмы он пропустит несколько следующих матчей команды. Его состояние медицинский штаб армейцев будет оценивать в ежедневном режиме.