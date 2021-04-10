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«Реал» согласовал громкий трансфер игрока, на которого претендовал ЦСКА

«Реал» согласовал громкий трансфер игрока, на которого претендовал ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Мадридский «Реал» согласовал переход разыгрывающего «Басконии» Пиеррии Хенри, сообщает известный инсайдер Донатас Урбонас. 28-летний игрок перейдёт в «Реал» по окончании сезона.

По данным источника, «Реал» уже договорился о контракте с самим игроком. Также был согласован выкуп соглашения Хенри с «Басконией». Мадридцы заплатят за него 500 тыс. евро.

В регулярном чемпионате Евролиги Хенри в среднем набирает в нынешнем сезоне 10,5 очка, а также делает 7,3 передачи и 3,2 подбора за матч.

Ранее сообщалось, что Хенри интересуется московский ЦСКА.

«Реал» вышел в плей-офф Евролиги. В первом раунде турнира мадридцы сыграют с турецким «Анадолу Эфес». ЦСКА также пробился в следующую стадию соревнований. Соперниками москвичей будут баскетболисты «Фенербахче».

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