«Реал» согласовал громкий трансфер игрока, на которого претендовал ЦСКА

Мадридский «Реал» согласовал переход разыгрывающего «Басконии» Пиеррии Хенри, сообщает известный инсайдер Донатас Урбонас. 28-летний игрок перейдёт в «Реал» по окончании сезона.
По данным источника, «Реал» уже договорился о контракте с самим игроком. Также был согласован выкуп соглашения Хенри с «Басконией». Мадридцы заплатят за него 500 тыс. евро.
В регулярном чемпионате Евролиги Хенри в среднем набирает в нынешнем сезоне 10,5 очка, а также делает 7,3 передачи и 3,2 подбора за матч.
Ранее сообщалось, что Хенри интересуется московский ЦСКА.
«Реал» вышел в плей-офф Евролиги. В первом раунде турнира мадридцы сыграют с турецким «Анадолу Эфес». ЦСКА также пробился в следующую стадию соревнований. Соперниками москвичей будут баскетболисты «Фенербахче».
- 10 апреля 2021
-
20:41
-
20:15
-
18:21
-
17:12
-
16:48
-
15:59
-
14:56
-
13:52
-
12:45
-
11:59
-
10:59
-
09:59
-
09:08
-
07:45
-
07:33
-
05:56
-
00:39
- 9 апреля 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:23
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:45
-
21:45
-
21:13
-
19:34
-
18:48
-
17:29
-
16:17
-
15:37
-
15:07
-
14:50
-
13:50
-
12:41