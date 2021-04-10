Ерёмин выбрал предпочтительную команду в паре ЦСКА — «Фенербахче» и оценил шансы «Зенита»

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением о противостоянии плей-офф Евролиги ЦСКА — «Фенербахче».

«Обе команды выступают в нынешнем сезоне неровно. Учитывая это обстоятельство, сейчас ЦСКА и «Фенербахче» находятся в равной позиции. Очень трудно предсказать и результат, и то, как у соперников получится сыграть в этих матчах. Здесь надо учесть, что «Фенербахче» после плохого старта здорово провёл большинство игр и неслучайно вошёл в восьмёрку сильнейших. А в начале сезона многие даже не верили, что он попадёт туда. Что касается ЦСКА, то с потерей Майка Джеймса армейцы сейчас только пытаются перестроить игру. Поэтому считаю, что эта пара будет достаточно непредсказуемой. Тем не менее я бы здесь отдал предпочтение ЦСКА. Потому что по подбору игроков, по своему потенциалу армейцы пусть и ненамного, но сильнее «Фенербахче». Думаю, это будет очень интересное соперничество», — цитирует Ерёмина «Матч ТВ».

Также тренер оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Евролиги. Питерцы выйдут в следующую стадию, если обыграют «Панатинаикос» в заключительном матче регулярки.

«Зенит» — молодец. Мне очень понравился его последний матч. Конечно, команда заслуживает попасть в восьмерку сильнейших. У них здесь есть шанс. Но шансов пройти дальше, думаю, практически нет», — заключил Ерёмин.