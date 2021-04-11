Майк Джеймс отреагировал на смерть рэпера DMX от передозировки наркотиков

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на новость о смерти популярного рэпера DMX. Музыкант Эрл Симмонс скончался в 50-летнем возрасте из-за передозировки наркотиков.
Джеймс репостнул запись о смерти рэпера, сопроводив её грустными эмодзи. Затем американский баскетболист сообщил, что слушает музыку певца.
«DMX весь день», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Ранее американский баскетболист улетел в США в надежде найти себе новую команду в НБА. В ЦСКА у него возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. После этого Итудис вывел игрока из состава.
Вскоре президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что решить конфликт Итудиса и Джеймса в настоящее время невозможно. Ситуацию осложняет, что у Джеймса контракт с ЦСКА действует ещё два года.
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