Майк Джеймс отреагировал на смерть рэпера DMX от передозировки наркотиков

Защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на новость о смерти популярного рэпера DMX. Музыкант Эрл Симмонс скончался в 50-летнем возрасте из-за передозировки наркотиков.

Джеймс репостнул запись о смерти рэпера, сопроводив её грустными эмодзи. Затем американский баскетболист сообщил, что слушает музыку певца.

«DMX весь день», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Ранее американский баскетболист улетел в США в надежде найти себе новую команду в НБА. В ЦСКА у него возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. После этого Итудис вывел игрока из состава.

Вскоре президент ЦСКА Андрей Ватутин признал, что решить конфликт Итудиса и Джеймса в настоящее время невозможно. Ситуацию осложняет, что у Джеймса контракт с ЦСКА действует ещё два года.