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«Лейкерс» на выезде разгромил «Бруклин», «Кливленд» оступился в игре с «Торонто»

«Лейкерс» на выезде разгромил «Бруклин», «Кливленд» оступился в игре с «Торонто»
Баскетбол / НБА 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бруклин Нетс» принимал на домашнем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:101.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Андре Драммонд, отметившийся дабл-даблом, — 20 очков и 11 подборов. Лучшая результативность в этой встрече у лёгкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта – 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (33-20) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Бруклин Нетс» (36-17) – лидирует на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
101 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Дюрант - 22, Ирвинг - 18, Олдридж - 12, Клэкстон - 7, Луваву-Кабарро - 7, Грин - 6, Харрис - 6, Браун - 5, Кьоцца - 5, Джонсон - 4, Перри - 4, Шамет - 3, Гриффин - 2, Джонсон, Джордан, Динвидди, Харден
Лос-Анджелес Лейкерс: Драммонд - 20, Шрёдер - 19, Маклемор - 17, Колдуэлл-Поуп - 14, Моррис - 14, Хортон-Такер - 14, Маккинни - 10, Харрелл - 10, Карузо - 5, Адетокунбо - 3, Дадли, Джеймс, Дэвис, Кейкок, Кузма, Марк Газоль, Мэттьюз

Ранее «Кливленд Кавальерс» дома неожиданно уступил «Торонто Рэпторс» — 115:135. Защитник «Торонто» Гари Трент-мл. набрал 44 очка и совершил 7 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 135
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Секстон - 29, Гарлэнд - 19, Лав - 18, Уэйд - 14, Хартенштайн - 12, Принс - 10, Деллаведова - 4, Осман - 4, Кабенгеле - 3, Окоро - 2, Аллен, Дотсон, Нэнс, Стивенс, Томас, Уиндлер
Торонто Рэпторс: Трент-мл. - 44, Флинн - 20, Ануноби - 15, Ватанабэ - 14, Бембри - 13, Буше - 9, Gillespie - 6, Джонсон - 6, Худ - 6, Бэйнс - 2, Ванвлит, Лоури, Сиакам, Уотсон, Харрис
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