«Лейкерс» на выезде разгромил «Бруклин», «Кливленд» оступился в игре с «Торонто»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бруклин Нетс» принимал на домашнем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:101.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Андре Драммонд, отметившийся дабл-даблом, — 20 очков и 11 подборов. Лучшая результативность в этой встрече у лёгкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта – 22 очка, 7 подборов и 5 передач.
«Лос-Анджелес Лейкерс» (33-20) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Бруклин Нетс» (36-17) – лидирует на Востоке.
Ранее «Кливленд Кавальерс» дома неожиданно уступил «Торонто Рэпторс» — 115:135. Защитник «Торонто» Гари Трент-мл. набрал 44 очка и совершил 7 подборов и 4 передачи.
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