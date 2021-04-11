«Лейкерс» на выезде разгромил «Бруклин», «Кливленд» оступился в игре с «Торонто»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бруклин Нетс» принимал на домашнем паркете «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:101.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внёс центровой Андре Драммонд, отметившийся дабл-даблом, — 20 очков и 11 подборов. Лучшая результативность в этой встрече у лёгкого форварда «Бруклина» Кевина Дюранта – 22 очка, 7 подборов и 5 передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (33-20) занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Бруклин Нетс» (36-17) – лидирует на Востоке.

Ранее «Кливленд Кавальерс» дома неожиданно уступил «Торонто Рэпторс» — 115:135. Защитник «Торонто» Гари Трент-мл. набрал 44 очка и совершил 7 подборов и 4 передачи.