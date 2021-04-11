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«Юта» рекордный раз подряд победила дома, «Голден Стэйт», «Портленд» и «Финикс» выиграли

«Юта» рекордный раз подряд победила дома, «Голден Стэйт», «Портленд» и «Финикс» выиграли
Баскетбол / НБА 0
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала на домашнем паркете «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:112, для гостей это поражение стало 6-м кряду, хозяева 24-й раз подряд выиграли дома, обновив рекордную серию.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший 42 очка и совершивший 3 подбора и 4 передачи. Наиболее результативным в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс – 30 очков, 2 подбора и 8 передач.

Единственный дабл-дабл в этом матче у форварда «Сакраменто» Ричауна Холмса – 25 очков, 10 подборов и 1 передача.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
128 : 112
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Митчелл - 42, Конли - 26, Инглс - 20, Ньянг - 12, Богданович - 8, Гобер - 6, Фэйворс - 6, О'Нил - 5, Они - 3, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Кларксон, Морган, Томас, Форрест, Хьюз
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Холмс - 25, Хилд - 19, Халибёртон - 13, Барнс - 11, Харклесс - 11, Мету - 3, Багли III, Вудард, Гай, Джеймс, Джонс, Дэвис, Райт, Рэмси, Сильва, Уайтсайд

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» разгромила на выезде «Оклахому-Сити Тандер» (117:93), нанеся им 6-е поражение подряд. Самый значительный вклад в победу гостей внёс центровой Джоэл Эмбиид (27 очков, 9 подборов и 4 передачи). В других матчах дня «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря 38 очкам Стефена Карри обыграл «Хьюстон Рокетс» (125:109), «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Детройт Пистонс» (118:103) благодаря мощному дабл-даблу из 24 очков и 30 подборов центрового Энеса Кантера, «Финикс Санз» разгромил «Вашингтон Уизардс» (134:106).

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
93 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 17, Брэдли - 16, Дорт - 15, Джером - 12, Маледон - 8, Оар - 8, Браун - 6, Михайлюк - 6, Уильямс - 4, Робинсон - 1, Гилджес-Александер, Мускала, Покушевски, Роби, Холл, Хорфорд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Коркмаз - 20, Симмонс - 13, Скотт - 13, Милтон - 12, Карри - 11, Макси - 7, Джонс - 3, Рид - 3, Тибулл - 3, Ховард - 3, Такер - 2, Грин, Джо, Харрис, Хилл
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