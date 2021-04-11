«Юта» рекордный раз подряд победила дома, «Голден Стэйт», «Портленд» и «Финикс» выиграли

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала на домашнем паркете «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:112, для гостей это поражение стало 6-м кряду, хозяева 24-й раз подряд выиграли дома, обновив рекордную серию.

Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший 42 очка и совершивший 3 подбора и 4 передачи. Наиболее результативным в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс – 30 очков, 2 подбора и 8 передач.

Единственный дабл-дабл в этом матче у форварда «Сакраменто» Ричауна Холмса – 25 очков, 10 подборов и 1 передача.

В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» разгромила на выезде «Оклахому-Сити Тандер» (117:93), нанеся им 6-е поражение подряд. Самый значительный вклад в победу гостей внёс центровой Джоэл Эмбиид (27 очков, 9 подборов и 4 передачи). В других матчах дня «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря 38 очкам Стефена Карри обыграл «Хьюстон Рокетс» (125:109), «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Детройт Пистонс» (118:103) благодаря мощному дабл-даблу из 24 очков и 30 подборов центрового Энеса Кантера, «Финикс Санз» разгромил «Вашингтон Уизардс» (134:106).