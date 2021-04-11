«Юта» рекордный раз подряд победила дома, «Голден Стэйт», «Портленд» и «Финикс» выиграли

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала на домашнем паркете «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:112, для гостей это поражение стало 6-м кряду, хозяева 24-й раз подряд выиграли дома, обновив рекордную серию.
Самый значительный вклад в победу «Юты» внёс защитник Донован Митчелл, набравший 42 очка и совершивший 3 подбора и 4 передачи. Наиболее результативным в составе «Сакраменто» стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс – 30 очков, 2 подбора и 8 передач.
Единственный дабл-дабл в этом матче у форварда «Сакраменто» Ричауна Холмса – 25 очков, 10 подборов и 1 передача.
В параллельном матче «Филадельфия Сиксерс» разгромила на выезде «Оклахому-Сити Тандер» (117:93), нанеся им 6-е поражение подряд. Самый значительный вклад в победу гостей внёс центровой Джоэл Эмбиид (27 очков, 9 подборов и 4 передачи). В других матчах дня «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря 38 очкам Стефена Карри обыграл «Хьюстон Рокетс» (125:109), «Портленд Трэйл Блэйзерс» победил «Детройт Пистонс» (118:103) благодаря мощному дабл-даблу из 24 очков и 30 подборов центрового Энеса Кантера, «Финикс Санз» разгромил «Вашингтон Уизардс» (134:106).
- 11 апреля 2021
-
07:38
-
07:16
-
06:48
-
06:06
-
00:46
- 10 апреля 2021
-
23:40
-
22:18
-
20:41
-
20:15
-
18:21
-
17:12
-
16:48
-
15:59
-
14:56
-
13:52
-
12:45
-
11:59
-
10:59
-
09:59
-
09:08
-
07:45
-
07:33
-
05:56
-
00:39
- 9 апреля 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:23
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:45
-
21:45
-
21:13
-
19:34
-
18:48