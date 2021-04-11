Клуб НБА продан за $ 1,5 млрд. Владелец покупал его за $ 88 млн

Бывший бейсболист Алекс Родригес и миллиардер Марк Лори согласовали сделку по покупке франшизы «Миннесота Тимбервулвз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.



Владелец «Тимбервулвз» Глен Тейлор сохранит контроль над франшизой еще на два сезона, прежде чем в 2023 году она перейдет к Родригесу и Лори.



«Мы с нетерпением ждем начала этого этапа вместе с Гленом Тейлором. Наше уважение к нему и наследию, которое он создал, закладывает прекрасную основу для будущего. Мы очень рады возможности познакомиться с организацией „Тимбервулвз“, — заявил Родригес.



Тейлор, которому в этом месяце исполнится 80 лет, владел командой 27 лет и искал возможность для продажи. Родригес и Лори купят „Миннесоту“ за 1,5 миллиарда долларов. Новым владельцам потребуется одобрение Совета управляющих НБА, прежде чем продажа официально будет завершена. Тейлор приобрел команду за 88 миллионов долларов в 1994 году. Несколько раз он пытался ее продать, но не получил предложение, которое был бы готов принять.