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Клуб НБА продан за $ 1,5 млрд. Владелец покупал его за $ 88 млн

Клуб НБА продан за $ 1,5 млрд. Владелец покупал его за $ 88 млн
Баскетбол / НБА 0
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Бывший бейсболист Алекс Родригес и миллиардер Марк Лори согласовали сделку по покупке франшизы «Миннесота Тимбервулвз», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Владелец «Тимбервулвз» Глен Тейлор сохранит контроль над франшизой еще на два сезона, прежде чем в 2023 году она перейдет к Родригесу и Лори.

«Мы с нетерпением ждем начала этого этапа вместе с Гленом Тейлором. Наше уважение к нему и наследию, которое он создал, закладывает прекрасную основу для будущего. Мы очень рады возможности познакомиться с организацией „Тимбервулвз“, — заявил Родригес.

Тейлор, которому в этом месяце исполнится 80 лет, владел командой 27 лет и искал возможность для продажи. Родригес и Лори купят „Миннесоту“ за 1,5 миллиарда долларов. Новым владельцам потребуется одобрение Совета управляющих НБА, прежде чем продажа официально будет завершена. Тейлор приобрел команду за 88 миллионов долларов в 1994 году. Несколько раз он пытался ее продать, но не получил предложение, которое был бы готов принять.

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