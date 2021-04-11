Появилась новая информация по Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису

Врачи «Лос-Анджелес Лейкерс» сообщили, что тяжёлый форвард Энтони Дэвис может вернуться в строй через 10-14 дней, восстановление его одноклубника Леброна Джеймса должно занять ещё три недели, сообщает ESPN.



Дэвис не играет с 14 февраля из-за растяжения икроножной мышцы и тендинита правой ноги. Энтони в нынешнем сезоне набирает 22,5 очка, 8,4 подбора, 3,0 передачи, 1,8 блок-шота и 1,3 перехвата в среднем за игру. Джеймс не выходил на паркет три недели из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Леброн записывает себе в актив в среднем 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи.



Без Леброна «Лейкерс» проиграли 6 из 11 матчей и выпали из топ-4 турнирной таблицы Западной конференции. В лазарете команды Фрэнка Вогеля сейчас также присутствуют Кайл Кузма, Марк Газоль, Уэсли Мэттьюз и Джаред Дадли.