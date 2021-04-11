Появилась новая информация по Леброну Джеймсу и Энтони Дэвису

Врачи «Лос-Анджелес Лейкерс» сообщили, что тяжёлый форвард Энтони Дэвис может вернуться в строй через 10-14 дней, восстановление его одноклубника Леброна Джеймса должно занять ещё три недели, сообщает ESPN.
Дэвис не играет с 14 февраля из-за растяжения икроножной мышцы и тендинита правой ноги. Энтони в нынешнем сезоне набирает 22,5 очка, 8,4 подбора, 3,0 передачи, 1,8 блок-шота и 1,3 перехвата в среднем за игру. Джеймс не выходил на паркет три недели из-за растяжения связок правого голеностопного сустава. Леброн записывает себе в актив в среднем 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи.
Без Леброна «Лейкерс» проиграли 6 из 11 матчей и выпали из топ-4 турнирной таблицы Западной конференции. В лазарете команды Фрэнка Вогеля сейчас также присутствуют Кайл Кузма, Марк Газоль, Уэсли Мэттьюз и Джаред Дадли.
- 11 апреля 2021
-
07:38
-
07:16
-
06:48
-
06:06
-
00:46
- 10 апреля 2021
-
23:40
-
22:18
-
20:41
-
20:15
-
18:21
-
17:12
-
16:48
-
15:59
-
14:56
-
13:52
-
12:45
-
11:59
-
10:59
-
09:59
-
09:08
-
07:45
-
07:33
-
05:56
-
00:39
- 9 апреля 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:23
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:45
-
21:45
-
21:13
-
19:34
-
18:48